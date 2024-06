Plus Grafschaft Ortsvorsteherwahl in der Grafschaft: Das sind die Neuen Von Celina de Cuveland i Die Wahl am Sonntag, 9. Juni 2024, in Lantershofen in der Mehrzweckhalle. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Die Wahl der neuen Ortsvorsteher in der Grafschaft wurde vom überraschenden Tod des bisherigen Nierendorfer Ortsvorstehers, Josef Braun, überschattet. Und doch standen schon am Sonntagabend die Ergebnisse fest, wer in Zukunft die Ortschefs in den Ortsteilen der Grafschaft sein werden oder wer noch in die Stichwahl muss. Lesezeit: 1 Minute

Zuerst ausgezählt war um 18.52 Uhr das erste von zwei Wahlgebieten in Lantershofen. Der einzige Ortsvorsteherkandidat Marco Böhm (CDU) holte dort final 85,5 Prozent Ja-Stimmen. Zwei Stichwahlen in der Grafschaft Wohl am umstrittensten in der Grafschaft war das Amt des Ortsvorstehers in Gelsdorf. Dort gab es gleich vier Kandidaten. In die Stichwahl ...