Plus Gelsdorf

Ortsbürgermeister von Gelsdorf: Absolute Mehrheit interessiert ihn nicht

Von Lara Becker

i Hermann-Josef Dahlhausen ist neuer Ortsvorsteher von Gelsdorf. Foto: Lara Becker

Nachdem in Gelsdorf im Anschluss an eine Sitzung des Gemeinderats im vergangenen Jahr offen dazu aufgerufen wurde, die etablierten Parteien nicht mehr für lokale Ämter zu wählen, folgten die meisten Wähler dieser Stimmung. Aus vier Kandidaten wählten sie in zwei Wahlgängen mit Hermann-Josef Dahlhausen einen Vertreter der Freien Wähler (FWG) an die Dorfspitze. Der hat seinen ganz eigenen Kopf.