Das Gebiet der Mittelahr ist vom Weinbau geprägt, und bei frühlingshaften Temperaturen herrscht in den Steilhängen entlang der Ahr bereits Hochbetrieb. Dernau ist mit mehr als 100 Hektar Rebfläche die zweitgrößte Weinanbaugemeinde an der Ahr. Doch die Flutwelle im vergangenen Sommer hat auch vor diesem idyllischen Garten Eden mit seinen rund 1700 Einwohnern nicht haltgemacht. Ortsbürgermeister Alfred Sebastian gibt einen Überblick über den Stand der Wiederaufbaumaßmahmen in Dernau.