Bachem

Es kracht im Ortsbeirat von Bachem. Genau 36 Jahre lang gehörte der 1953 geborene Bernd Walther dem Ortsbeirat seines Heimatortes an. Ebenso 36 Jahre lang fungierte er als Schriftführer des Gremiums und war seit 21 Jahren stellvertretender Ortsvorsteher. Nun hat er plötzlich und überraschend bereits zum 30. Juni 2020 aus Verärgerung alle seine politischen Ämter niedergelegt und Ortsvorsteher Ulrich Stieber sowie Stadtbürgermeister Guido Orthen in einem Brief über seine Entscheidung informiert.