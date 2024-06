Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ortsbeiräte in Bad Neuenahr-Ahrweiler: CDU dominant

i Die Wähler haben entschieden: Auch in den Ortsbeiräten dominiert die CDU. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Kommunalwahl am vergangenen Sonntag hat auch in den Ortsteilen für Veränderungen in den Beiräten gesorgt. In keinem der Ortsbeiräte kommt die AfD vor. Dominierende Kraft bleibt die CDU in den Ortsbeiräten.