So ungewöhnlich, wie die Karnevalsszeit zuletzt verlaufen ist, so ungewohnt war auch der Termin für die Jahreshauptversammlung der Großen Kempenicher Karnevalsgesellschaft (GKKG). Vom traditionellen Gründonnerstag musste aus den bekannten Gründen in den September ausgewichen werden. Immerhin konnte man diesmal zusammenkommen. Im vorigen Jahr war dies nicht möglich gewesen.