Grafschaft

Die Bürgerinitiative „Rettet die Frankensiedlung“ hat am Dienstag im Ringener Rathaus eine Unterschriftenliste mit 608 Unterschriften an Bürgermeister Achim Juchem übergeben. Die Online-Petition war am 16. Juni gestartet worden, nachdem der Verein „Frankensiedlung Nithrindorp“ in einem Verwaltungsschreiben dazu aufgefordert worden war, noch offene Punkte im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens abzuarbeiten. Insbesondere die Parkplatzfrage ist aus Verwaltungssicht ungelöst. Der Vereinsvorsitzende Mathias Heeb warf daraufhin der Verwaltung vor, nicht nach Lösungen zu suchen, sondern nur nach Gründen, weshalb es nicht geht.