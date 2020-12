Oberwinter

Das dürfte schon so mancher mehr als einmal erlebt haben, der mit dem ÖPNV unterwegs ist: eine so knappe Umsteigezeit, dass der Anschluss nicht erreicht werden kann. Dann heißt es oft warten, warten, warten. In Oberwinter gehört das derzeit zum Alltag – obwohl es auch anders sein könnte. Dafür jedenfalls setzt sich die Initiative Bahnhof Oberwinter ein. Bisher allerdings vergebens.