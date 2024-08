ÖPNV im Kreis Ahrweiler: Erste Ausfälle bei neuen Buslinien

Es ist noch kein Monat vergangen, da meldet die Verkehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel GmbH (VREM) bereits erste Probleme bei der Umsetzung des neuen Buslinienbündels Hocheifel und kündigt Ausfälle an. In der Kreisverwaltung ist man verärgert.

Anzeige

Am 1. August war das neue Linienbündel Hocheifel im Kreis Ahrweiler an den Start gegangen (die RZ berichtete). Hierdurch soll vor allem der ÖPNV in der Verbandsgemeinde Adenau verbessert werden. Die Fahrten werden durch den Verkehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel GmbH (VREM) aus Brohl-Lützing durchgeführt, der nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhielt.

Es gibt ein gravierendes Problem

Wie das Unternehmen der Kreisverwaltung kurzfristig mitgeteilt hat, müssen ab Montag, 26. August, bis voraussichtlich Montag, 2. September Fahrten im Linienverkehr ausfallen. Grund hierfür sei ein Fahrermangel beim VREM. Nach Aussage des Verkehrsbetriebs sollen jedoch alle Fahrten im Schüler- und Kindergartenverkehr wie geplant stattfinden.

Von den Ausfällen betroffen sind hauptsächlich die Radbus-Linie 899 sowie einzelne Fahrten auf anderen Linien. Der VREM weist drauf hin, dass über alle Fahrtausfälle auf der Internetseite des Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) unter www.vrminfo.de informiert wird.

Kreisverwaltung ist überrascht

Der Kreis Ahrweiler zeigt sich überrascht und verärgert von der kurzfristigen Meldung. In gemeinsamen Gesprächen wurde von Seiten des Unternehmens VREM bis zuletzt eine ausreichende Personaldecke bestätigt und zugesichert, dass alle geplanten Fahrten stattfinden können. Zusammen mit dem VRM werden nun die weiteren Schritte sowie die Festsetzung von Vertragsstrafen geprüft. red