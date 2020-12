Oberwinter

Happy End für den RRX-Zughalt am Bahnhof Oberwinter? Wie ein DB-Sprecher der Rhein-Zeitung jetzt mitteilte, können die Bahnsteigarbeiten nun doch noch erledigt werden – allerdings mit Verspätung. Nach den nun aktualisierten Bauplänen wird der RRX, der eine bessere Anbindung von Oberwinter vor allem in Richtung Norden bietet, nicht wie ursprünglich vorgesehen zum Fahrplanwechsel im Dezember, sondern wohl erst Anfang Februar 2021 in Oberwinter halten können.