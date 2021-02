Das seit längerer Zeit geschlossene Friedensmuseum in den Remagener Brückentürmen ist nach 41 Jahren nun auch ganz legal ein Museum. Die Nutzungsänderung der Brückentürme in ein Museum wurde in diesen Tagen durch die Kreisverwaltung genehmigt, wie der Verein „Friedensmuseum Brücke von Remagen“ jetzt in einer Pressemitteilung erklärte. Bis zur Wiederöffnung sind noch weitere Auflagen zu erfüllen, die nun nach Angaben des Vereins mit Hochdruck angegangen werden.