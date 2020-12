Nürburg

Am Nürburgring sind die Schotten dicht. Nichts geht mehr, kein Rädchen dreht sich auf den Rennstrecken. Auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke dürfen auch keine Touristenfahrten oder Co-Pilotenfahrten mehr stattfinden. Das Thema Carfriday am Freitag dürfte sich auch erledigt haben. Der Nürburgring wird Parkplätze entlang der Nordschleife absperren. „Keiner kommt rein, bleiben Sie zu Hause“, appelliert Pressesprecher Alexander Gerhard an alle Rennsportfreunde und die Tunerszene, die sich am Karfreitag alljährlich an der Eifelrennstrecke trifft. Der Ring dreht sich nur noch im Krisenmodus.