Deutlich heruntergefahren hatten ihren Betrieb die Caritas-Werkstätten in den Kreisen Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz wegen der Corona-Pandemie bereits in der vergangenen Woche. Seit Montag sind die Werkstätten wie in anderen Bundesländern nun komplett bis auf Weiteres geschlossen. Für die Werkstattbeschäftigten, die nicht in Wohnheimen oder zu Hause betreut werden können, werden Notgruppen eingerichtet. Die RZ fragte bei Franz Josef Bell, Prokurist der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH in Mayen, zur aktuellen Situation nach.