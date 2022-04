Ahrweilers Landrätin Cornelia Weigand hat sich am Freitag in einem offenen Brief an Peter Soliman, Geschäftsführer der Trägergesellschaft des privaten Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth gewandt. Darin fordert sie ihn auf, eine Verlängerung der Duldung des vorläufigen Brandschutzes für die Räume des Inselgymnasiums zu beantragen. Solimans Antwort folgte sogleich.