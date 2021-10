Nonnenwerth: Schulwerk will Träger werden

Kurz vor einem geplanten Treffen, bei dem es um die Möglichkeiten zur Rettung des Gymnasiums Nonnenwerth gehen soll, hat das Schulwerk der Privatschule dem aktuellen Schulträger, dem Unternehmer Peter Soliman aus Meerbusch bei Düsseldorf, ein Angebot unterbreitet, die Trägerschaft zu übernehmen. „In dieser Angelegenheit wende ich mich an Sie als Vorstand des Schulwerks am Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth“, so der Vorsitzende des Schulwerks. Peter Luft, in seinem Schreiben an Soliman, in dem es weiter heißt: „Über das Schulwerk bzw. dessen Mitglieder und den hinter dem Schulwerk stehenden Kreis von Stiftern haben wir Zugriff auf Mittel, um eine Fortführung der Schule ohne finanzielle Not zu ermöglichen.“