Auf die Ankündigung des Schulträgers Peter Soliman, das private Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth zum Schuljahresende im Juli 2022 endgültig schließen zu wollen, haben Schulleitung und Elternvertreter am Tag danach überwiegend gelassen reagiert. „Die Nachricht von Herrn Soliman hat uns nicht überrascht“, äußert sich der Vorsitzende des Schulelternbeirats (SEB), Olaf Schmitz, in einem Schreiben an die Eltern.