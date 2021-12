Den 10. November 2021 werden die Schüler und Lehrer des Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth wohl noch lange in Erinnerung behalten. An jenem Mittwoch verkündet Peter Soliman, der private Träger des traditionsreichen Privatgymnasiums, die Schließung der Schule zum Schuljahresende im Sommer 2022. Ein Schock – der trotz aller vorausgegangenen Querelen, Probleme und unerwarteten Wendungen in den Wochen und Monaten zuvor ziemlich unerwartet kam.