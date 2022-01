Nonnenwerth: Es bleibt bei einer Pattsituation

Er war emotional, der Protestmarsch am Montag in Bad Honnef von annährend 1000 Teilnehmern für die Rettung des Franziskus-Gymnasiums auf der Insel Nonnenwerth, der länderübergreifend von den Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen (CDU), Nicole Westig (FDP) aus NRW und Erwin Rüddel (CDU) aus Rheinland-Pfalz sowie der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth (CDU) unterstützt wurde. Am selben Tag gab es ein auch Onlinegespräch zwischen Markus Kemper, dem Brandschutzexperten des Elternvereins, und Paul Corall, dem Experten von Schulträger Peter Soliman. Bewegung ist dabei aber nicht in die Sache gekommen.