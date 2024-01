Plus Bad Neuenahr Noch vor Weiberfastnacht: Warum der Neuenahrer Karnevalszug schon am Sonntag durch die Straßen zieht In Bad Neuenahr ist der Straßenkarneval dieses Jahr anders als sonst: Mit dem Zug stimmt etwas nicht. Denn der geht einfach eine Woche zu früh – am Sonntag vor Karneval. Wieso, das erklären uns die Neuenahrer Schinnebröder als Organisatoren. Von Celina de Cuveland

Von wegen „Karneval ist doch jedes Jahr das Gleiche“: In Bad Neuenahr ist in diesem Jahr alles anders. Oder zumindest fast alles. Denn wenn es um den Neuenahrer Karnevalszug geht, der sich traditionsgemäß immer am Karnevalssonntag durch die Straßen schlängelte, dann gibt es jetzt ein Novum. D'r Zoch kütt ene ...