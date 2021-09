Kreisstadt. Baggerzähne kratzen die letzten Schlammschichten von Pflasterbereichen in der Lindenstraße, die nicht von der Flut abgeräumt wurden. Überall surren Bautrockner in den Erdgeschossetagen. Auch in der Klinik Dr. Bauer, wo am Montag eine dort angestellte Schwester mit ihrem Mann im Einsatz ist, um beim Aufräumen zu helfen.