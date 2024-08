Plus Kreis Ahrweiler Noch 135 Menschen in den Tiny-Houses im Kreis Ahrweiler: Unterkünfte für Flutbetroffene weiterhin benötigt Von Frank Bugge i Die Tiny-Siedlung an der Kölner Straße in Sinzig steht bereits seit Anfang des Jahres leer. Der Rückbau läuft nur schleppend. Foto: Frank Bugge Drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. und 15. Juli 2021 müssen noch etwa 135 Menschen in rund 100 von 146 verbliebenen Tiny-Houses wohnen. Lesezeit: 6 Minuten

Ende des Jahres 2021 waren 195 mobile Häuschen und 40 Wohncontainer als Übergangswohnungen für wohnungs- oder obdachlose Flutbetroffene bereitgestellt worden. Tenor einer RZ-Umfrage in den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig, in der Verbandsgemeinde Altenahr und in der Gemeinde Grafschaft: Zwar wohnt inzwischen niemand mehr in den 40 weißen Containern am ...