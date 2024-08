Plus Barweiler

Nino Thelen und Vivienne Kolbig: Barweiler feiert sein neues Hahnekönigspaar

Von Werner Dreschers

i Das neue Hahnekönigspaar Nino Thelen und Vivienne Kolbig inmitten der Junggesellen aus Barweiler. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

Kirmes in Barweiler, reger Andrang auf dem Platz am Pfarrgemeindehaus. Eine Besonderheit war das 120-jährige Bestehen des Junggesellenvereins. Wenngleich auch erst in fünf Jahren ein „rundes“ Jubiläum groß gefeiert werden soll, freuten sich alle über den regen Besuch. Aus dem besonderen Anlaß gab es am Sonntag ein Hahneköppen für ehemalige Junggesellen, das Marcel Ewinger mit Gattin Katharina für sich entscheiden konnte.