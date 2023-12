Nikolausmarkt in Remagen öffnet am Wochenende: Buntes Programm lädt zum Verweilen ein

Im schönen Lichterglanz erscheint die Remagener Innenstadt jährlich am zweiten Adventswochenende. Dann findet der traditionelle Nikolausmarkt in Remagen statt, den die Werbegemeinschaft „Remagen mag ich“ gemeinsam mit der Stadt Remagen am 9. und 10. Dezember veranstaltet.

Der Nikolausmarkt in Remagen steht vor der Tür. Foto: Lisa Althoff

Der Remagener Nikolausmarkt zeichnet sich von jeher durch seine familiäre Atmosphäre aus. Dazu tragen maßgeblich die vielen Gruppen, Vereine und Institutionen der Stadt bei, die neben einem vielfältigen Angebot für die Adventszeit und für auch über ihre Arbeit und ihr Engagement informieren.

Breites Angebot an Produkten

Der Adventsmarkt in der Marktstraße und der Josefstraße bietet ein umfangreiches Angebot an Geschenk- und adventlichen Dekoartikeln, Kunsthandwerk, Schwing- und Lichterbögen, Schmuck, Wolle, Gewürze und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist auf dem gesamten Markt bestens gesorgt. Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder die weihnachtliche „Genuss Lounge“ auf dem Marktplatz. Neben verschiedenen Weinen und Glühweinen vom Weingut Peter Kriechel, bietet der Ginreport Gin Spezialitäten und die „FrittenQueen“ diverse Köstlichkeiten.

Für die Kinder befindet sich auf dem Marktplatz zudem ein nostalgisches Karussell sowie ein Kinderriesenrad und in der Galerie „Artspace K2“ lädt die Märchentante an beiden Tagen um 15 und 17 Uhr in gemütlicher Atmosphäre zum Lauschen ein. Es werden weihnachtliche Geschichten und Märchen vorgelesen. Das abwechslungsreiche Musikprogramm im gesamten Marktbereich sorgt für adventliche Stimmung. Selbstverständlich ist auch der Nikolaus auf seinem Markt unterwegs und verteilt fair gehandelte Süßigkeiten, Äpfel und Mandarinen an die Kinder.

Galerien sind geöffnet

Die Galerien im „Historischen Dreieck“ haben geöffnet und bieten Kunst nicht nur zum Anschauen. Die Touristinformation in der Bachstraße 5 bietet mit verlängerten Öffnungszeiten ihren Service und Kartenverkauf für die klassischen Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen im Rahmen der Remagener Kultur. Ebenso können vergünstigte Saisonkarten für das Remagener Freizeitbad erworben werden.

Das Angebot wird komplettiert durch die ortsansässigen Fachgeschäfte, Cafés und Restaurants. Wer seine Weihnachtseinkäufe dieses Jahr lokal, offline und gut beraten tätigen will, ist in Remagen zum Nikolausmarkt und im gesamten Advent herzlich willkommen. Der Nikolausmarkt ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr (die „Genuss Lounge“ bis 20 Uhr) und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Veranstaltungsbereich grenzt direkt an den Bahnhof. Außerdem verkehrt in diesem Jahr wieder der Shuttle-Bus der Rhein-Meile aktiv zwischen den Weihnachtsmärkten in Remagen, Sinzig und Bad Breisig. red