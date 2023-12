Plus Müllenbach Nikolaus geht nach 60 Jahren in Rente: Charly Mönig aus Müllenbach blickt auf seine glanzvolle Zeit zurück Für Generationen war er der Höhepunkt der Adventszeit: der Müllenbacher Nikolaus. Doch in diesem Jahr wird es das letzte Mal sein, dass er junge und ältere Menschen mit seinem Besuch beglückt. Denn: Auch für einen Nikolaus ist es einmal an der Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Die RZ blickt gemeinsam mit ihm auf die vergangenen Jahre zurück. Von Claudia Voß

So ganz glauben kann er es selbst noch nicht, dass dieses Jahr sein letztes Jahr als Nikolaus in Müllenbach sein wird. Dabei scheint es doch als sei es gerade erst gestern gewesen, dass er das Amt in seinem Heimatort übernommen hat. „Mit 13 Jahren habe ich angefangen, um die Tradition ...