Plus Nierendorf Nierendorf hat eine neue Ortsvorsteherin: Margret Nelles-Lawnik holt 95,4 Prozent Von Celina de Cuveland i Die Schiesheimer wählten am Sonntagabend noch einmal ihren Bürgermeister. Foto: Michael Reichel/picture alliance/dpa Nun steht es fest. Die Nierendorfer haben nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Ortsvorstehers Josef Braun kurz vor der Kommunalwahl an diesem Sonntag ihre neue Ortsvorsteherin gewählt. Die von der CDU nominierte Margret Nelles Lawnik holte am Sonntag 95,4 Prozent Ja-Stimmen. Lesezeit: 1 Minute

Die Wahlbeteiligung liegt bei 48,3 Prozent. Nelles-Lawnik ist damit einzige Ortsvorsteherin in der aktuellen Legislaturperiode in der Gemeinde Grafschaft. Das war passiert Am ursprünglichen Wahltag, dem 9. Juni, wollten der amtierende Ortsvorsteher Josef Braun (CDU) und Herausforderer Sebastian Moog (SPD) antreten. Allerdings verstarb Josef, genannt „Jöbi“ Braun, am Tag vor der Wahl ...