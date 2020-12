Kreis Ahrweiler

Es ist ein leises Aufatmen in der Coronakrise: Seit Montag haben die ersten Läden im Kreis wieder geöffnet. Vielen Einzelhändlern fällt ein Stein vom Herzen. Restaurants und Hotels bleiben aber nach wie vor geschlossen. Für die Betreiber ist das eine Hiobsbotschaft. Das Bangen geht weiter, obwohl für viele die Nachricht nicht überraschend kam. Doris Ahnen, rheinland-pfälzische Finanzministerin, will den Gastronomen nun unter die Arme greifen. Sie fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe von 19 auf sieben Prozent, um die Betriebe zu entlasten. Im Kreis kommt der Vorschlag gut an, doch es braucht auch die Soforthilfen, sagen die Gastronomen.