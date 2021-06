Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Brohltalstraße ist auf den Weg gebracht. Doch der Beschlussfassung über den Planungsauftrag und somit auch über die Freigabe der Gesamtkosten in Höhe von rund 100.000 Euro ging eine zu diesem Zeitpunkt der Projektplanung doch noch überraschend lange Debatte voraus. Denn das Thema stand in den vergangenen 18 Monaten schon mehrfach auf der Tagesordnung der Gemeindegremien (die RZ berichtete).