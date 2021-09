Niederzissen sucht Bachpaten: Freiwillige sollen die Gewässer im Blick behalten

Niederzissen wird nicht nur vom westlichen bis zum östlichen Ortsrand vom Brohlbach durchflossen. Innerhalb der Gemeindegrenzen münden auch noch der Wirrbach, der Heubach und der Bächelsbach in den Brohlbach. Und was allein der kleine Bächelsbach bei Starkregen anrichten kann, mussten vor allem die Bewohner des Seifentals in den Jahren 2014 und 2015 schmerzlich erfahren. Die Gemeinde tut vieles dafür, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt. So wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Renaturierungen durchgeführt und Rückhaltungen angelegt. Doch dabei soll es nicht bleiben.