Niederzissen nimmt sich den Wirrbach vor: In Sachen Hochwasserschutz sind insgesamt 17 Einzelprojekte geplant

Da in der jüngsten Ratssitzung nur wenige Beschlüsse zu fassen waren, nutzten die Niederzissener Gemeindevertreter die Zeit zu einer gründlichen Bestandsaufnahme in Sachen Hochwasserschutz. Zweifellos hat die Katastrophe im Ahrtal das Thema jetzt auch im Brohltal wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Wenn auch die entstandenen Schäden nicht ansatzweise mit denen an der Ahr vergleichbar sind, waren auch Niederzissen und andere Brohltalgemeinden in den Jahren 2014 und 2015 zweimal von Starkregen und Überflutungen betroffen.