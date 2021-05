Wie in vielen Ortschaften im Kreis Ahrweiler gibt’s in der Nähe des Sauerbrunnens in Niederzissen seit 2019 einen Pavillon als Aufenthaltsort für die Dorfjugend. Und stellvertretend für so manche Gemeinde wurde auch hier das kleine Holzgebäude mit viel ehrenamtlicher Arbeit errichtet – auch von Jugendlichen. Leider aber wird der Versammlungsort von seinen Nutzern nicht immer so verlassen, wie es eigentlich sein sollte. Wie geht man damit um?