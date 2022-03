Weil die Bestattungskultur nicht nur im Brohltal einem rasanten Wandel unterliegt, wurde in einer Sitzung des Bau- und Friedhofsausschusses im Herbst des vergangenen Jahres die Überlegung angestoßen, auch in Niederzissen alternative Bestattungsformen anzubieten. CDU-Fraktionssprecher Gerd Loth fasste die Möglichkeiten in einen Antrag zusammen, der jetzt im Ausschuss behandelt wurde.