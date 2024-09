Plus Ahrweiler

Niederhutstraße in Ahrweiler wird wieder Vorzeigemeile: Beseitigung der Flutschäden beginnt

Von Jochen Tarrach

i Am Niedertor werden im ersten Bauabschnitt die Arbeiten am Montag, dem 9. September, beginnen. Foto: Jochen Tarrach

Nun ist es soweit: Die Sanierung der Niederhutstraße vom Niedertor bis zum Marktplatz beginnt. Am Montag, 9. September, soll es, aufgeteilt in fünf Bauabschnitte, am Niedertor beginnen und bis zum Jahresende 2025 am anderen Ende der Marktplatz erreicht sein.