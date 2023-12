Nicole Steingaß besucht Sportanlage und Förderwerkstätten: Staatssekretärin lobt Projekte im Ahrtal

Staatssekretärin Nicole Steingaß hat sich in Insul und Sinzig über weitere Fortschritte im Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 informiert. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Ewald Neiss besichtigte sie die Baustelle der neuen interkommunalen Sportanlage in Insul. Zudem besuchte sie die Caritas-Werkstätten in Sinzig, teilt das Innenministerium mit.