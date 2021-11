Die Ahrtal-Jugendherberge an der Bachemer St.-Pius-Straße, in der Region als „Jugendgästehaus“ bekannt, kann wieder in Betrieb genommen werden. „Wir sind schon ein bisschen stolz drauf, was hier im Haus bisher bereits geleistet wurde,“ sagte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der rheinland-pfälzischen und saarländischen Jugendherbergen.