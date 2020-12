Sinzig

Die Neugestaltung des Umfelds des jüdischen Mahnmals in der Rheinstraße, der Bedarfsplan der Kindertagesstätten und ein neuer Rasen für das Rhein-Ahr-Stadion waren Themen des Sinziger Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales. In der Schulmensa stellte Uli Martin von der Arbeitsgruppe „Erinnerungskultur“ des Bürgerforums Sinzig das Projekt „jüdisches Mahnmal“ im Beisein des Löhndorfer Künstlers Titus Reinarz vor, was bei allen Mitgliedern des Gremiums sehr gut ankam.