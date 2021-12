Ein Weihnachtsbaum steht dekoriert im Eingangsbereich, Adventskränze hängen an einigen Haustüren, und eine Fußmatte mit der Botschaft „Sweet Home“ kündet davon, dass es sich die ersten Bewohner der neuen Containereinheiten am Apollinarisstadion in Bad Neuenahr in ihrem alternativen Zuhause so schön wie möglich machen wollen.