Noch ist es nicht sicher, ob die große Herbstkirmes 2021 in Bad Neuenahr wieder stattfinden kann. Das hängt von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Doch auch wenn das Volksfest in den kommenden Jahren wieder einen sicheren Platz im Terminkalender der Stadt haben wird, stehen Veränderungen an. Sie betreffen das Raumkonzept.