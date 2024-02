Bald wird es ernst mit dem Projekt des Gemeinschaftsgartens auf dem Gelände „Im untersten Tränkpett“ in den Ahrwiesen. Aktuell laufen auf dem etwa 3500 Quadratmeter großen Gelände, das teilweise am Weg in der Verlängerung Friedrich-Spee-Straße zur Ahr gelegen ist, die ersten Mulcharbeiten.