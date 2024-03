Plus Ahrweiler Neues Mobilitätsangebot: E-Bike-Verleihsystem geht im Kreis Ahrweiler an den Start Von Jochen Tarrach i „Es ist wieder ein kleiner Schritt in Richtung Mobilitätswende für die Bürger ein niederschwelliges wie klimafreundliches Angebot“, freute sich Landrätin Cornelia Weigand (Dritte von rechts), die gemeinsam mit VRM-Geschäftsführer Stephan Pauly (Dritter von links), Vertretern des Anbieters „Nextbike“ und weiteren Kommunalpolitikern zum Ahrtor gekommen war. Foto: Jochen Tarrach Lesezeit: 2 Minuten Mit dem E-Bike spontan im Kreis Ahrweiler unterwegs sein? Warum nicht? Der strahlende Sonnenschein am Donnerstagvormittag war der passende Rahmen, um vor dem Ahrtor in Ahrweiler das E-Bike-Verleihsystem des Kreises der Öffentlichkeit vorzustellen.

Über das in den ÖPNV eingebundene System wird es Bürgern und Gästen des Ahrkreises zukünftig problemlos gegen eine Gebühr ermöglicht, sich ab heute an 20 sorgfältig ausgewählten, überwiegend an Bahnhöfen gelegenen Stationen im Kreis eines der 80 angebotenen E-Bikes auszuleihen, um das Ahrtal per Rad kennenzulernen. Als klimafreundliche Alternative wird das ...