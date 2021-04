Obwohl in der Kreisstadt aktuell bereits an sprichwörtlich jeder Ecke gebuddelt und gebaut wird, wird es wohl noch in diesem Jahr direkt in der Stadtmitte eine weitere Großbaustelle geben, über die sich viele Bürger aber diesmal freuen werden. Das seit Jahren brachliegende und inzwischen zuwuchernde Gelände des ehemaligen VW Autohauses Vornberger, später Löhr & Becker, an der Hauptstraße wird bebaut werden.