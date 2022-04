Schlankmacher, reich an Vitamin C und so beliebt wie keine andere Beere in Deutschland: Die Erdbeere ist einfach eine Erfolgsfrucht, ob pur oder im Eisbecher. Und eigentlich hat sie keine so plumpe Werbung mehr nötig. Doch ein Besuch im Grafschafter Beerenhof offenbart, welche Probleme auf Produzenten und Genießer in diesem Jahr zukommen könnten.