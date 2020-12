Sinzig

Ein Festival mitten in der Corona-Pandemie? Ja, das ist möglich. Kevin Marwäde, Christoph Rieger und Leo Schäfer haben alles drangesetzt. Und nun ist es so weit. Sie stellen in Sinzig an der Cäcilia-Hütte das erste Bachenfestival auf die Beine. Termin ist am Wochenende. Der Clou: Das Festival kann an beiden Tagen im Livestream mitverfolgt werden.