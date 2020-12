Bad Neuenahr

Pflasterstein auf Pflasterstein vorwärts geht die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bad Neuenahr. Sind die am Gebäude vorbeiführende Hauptstraße und der Kreisel am Eingang zur Landgrafenstraße bereits fertiggestellt und – mit Unterbrechung in der kommenden Woche – für den Verkehr wieder geöffnet worden, so wird jetzt das Gelände direkt vor der Bahnstation hergerichtet.