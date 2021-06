Neues Arbeiten: Kreisstadt bekommt Co-Working-Space

Co-Working-Spaces, bis vor wenigen Jahren noch ein Phänomen in Großstädten und Metropolen, haben ihren Weg in ländlichere Regionen gefunden. Sie bieten Angestellten eine echte Alternative zum Homeoffice am Küchentisch oder täglichem Pendeln mit Staus. Vorreiter für ein solches Projekt im Kreis Ahrweiler war Sinzig. In der Verbandsgemeinde Altenahr scheiterte der Versuch, über den Wettbewerb der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz eine Förderung für die Einrichtung eines Dorfbüros zu bekommen. Jetzt bekommt die Kreisstadt ihren ersten Co-Working-Space.