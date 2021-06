Darauf haben viele in der Region gewartet. Endlich gibt es wieder ein Geschäft, in dem man gut erhaltene gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren und Spielzeug zu günstigen Preisen kaufen kann. Der Laden, der jetzt in der Ahrweiler Fußgängerzone offiziell eröffnet wurde, ist etwas Besonderes. Denn was hier angeboten wird, wurde sorgsam ausgewählt.