Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als Trägerin von drei städtischen Kindertagesstätten (Kita) erweitert ihr Angebot und geht voraussichtlich im Frühjahr mit einem neuen naturpädagogischen Angebot in den Kindertagesstätten Sterntaler und Rappelkiste an den Start. Die Stadt reagiert damit auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet.