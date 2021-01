Sinzig

Wasserbüffel an die Ahrmündung zu holen, ist eines der Projekte, die am stärksten unter der Pandemie gelitten haben. Das hat Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Sitzung des Sinziger Stadtrats gesagt. Aber es geht weiter. „In Schrittgeschwindigkeit“, wie der Stadtchef betont. Was aber ist derzeit Stand der Dinge? Und vor allem: Wann kommen die Tiere nach Sinzig?