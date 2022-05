Der lange umstrittene barrierefreie Umbau des Bahnhofs Oberwinter durch die Bahn geht langsam seinem Ende entgegen. Was die Bahnsteige und Zuwegungen angeht, präsentiert sich der kleine Bahnhof inzwischen weitgehend zeitgemäß modern. Was das zunehmend verfallende alte Bahnhofsgebäude selbst und dessen Umfeld angeht, allerdings überhaupt nicht. Jetzt will der Ortsbeirat einen weiteren Versuch unternehmen, sich des Themas anzunehmen.