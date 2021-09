Bad Breisig

Neuer Unrat am Rhein: Es wird Zeit, wieder aufzuräumen

Seit Corona sind für das gemeinnützige Unternehmen Waterlove in Andernach viele geplante Aktionen anders gelaufen als geplant – oder gar nicht. Doch der Müll in den Straßen und an den Ufern des Rheins wird nicht weniger. Neue Probleme wie Einwegmasken auf den Wegen, Feuchttücher im Wasser oder noch mehr Plastikmüll in der Natur zeigen: Es ist wieder an der Zeit, gemeinsam aufzuräumen. Am Samstag, 18. September, um 10 Uhr finden sowohl in Andernach (Treffpunkt Konrad-Adenauer-Allee 5) als auch in Bad Breisig (Treffpunkt Autofähre) zwei Aufräumaktionen statt. Freiwillige Helfer sind eingeladen, mit anzupacken.