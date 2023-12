Plus Remagen Neuer Studiengang: Ab Sommersemester gibt es „Sportmanagement dual“ am Campus in Remagen Zum kommenden Sommersemester startet am Standort Remagen der Hochschule Koblenz der Bachelorstudiengang „Sportmanagement dual“. Mit dem erweiterten Angebot im Bereich Sportmanagement kommt der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften dem Wunsch vieler Sportvereine und -verbände nach, frühzeitiger die Verzahnung von wissenschafts- und praxisnahen Ausbildungsanteilen anzubieten, teilt die Hochschule mit. Von Redaktion

Der Studiengang umfasst sechs Semester, die durch Praxisphasen bei Partnerunternehmen ergänzt werden, und wird jeweils zum Sommer- und Wintersemester angeboten. Dafür stehen in Remagen 25 Studienplätze zur Verfügung. Die Studierenden schließen mit dem akademischen Grad des Bachelor of Arts (B.A.) ab. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. Januar für das Sommersemester ...